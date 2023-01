Roberto Mosquera fue campeón nacional con Sporting Cristal en la temporad 2012. | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal alista todos los detalles para la vuelta de la Liga 1. Tras pasar las pruebas moleculares de descarte de COVID-19, el entrenador rimense, Roberto Mosquera, manifestó lo complicado que será la vuelta a los entrenamientos para los diferentes equipos de la Liga 1.

"Ha sido muy duro y difícil, pero debo rescatar la capacidad del comando técnico. Cuando tienes un nivel académico óptimo, es más fácil encontrar la salida a algo que no es convencional y que lo creó el medio ambiente con esta pandemia. Le ‘agarramos el hilo’ rápidamente porque no había otro camino que comenzar a dar cargas en superficies diferentes al césped, en confinamiento, sin arcos y sin chimpunes. Es todo una adecuación", detalló Mosquera en Movistar Deportes.

El director técnico nacional también comentó cual será la metodología que planteará hasta la vuelta del Torneo Apertura.

"Se necesita este tiempo que tenemos. No sabemos lo que pasará cuando un jugador llegue al campo y le pegue de 30 metros cuando no lo hace tres meses. Todo va a ser progresivo. Tenemos todo previsto, esto no es ‘ya ganamos’, vamos a competir todos desde cero o desde lo que se haya podido trabajar", agregó.

Tras seis fechas jugadas, Sporting Cristal se ubica en el puesto 17 solo con cinco unidades obtenidas. Ahora está bajo la dirección de Roberto Mosquera, quien fue nombrado en el cargo luego de la salida de Manuel Barreto.

