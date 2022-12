Roberto Mosquera desmintió interés por fichar a Kevin Quevedo: 'No hicimos ningún movimiento' | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad que tuvo el club de lograr el préstamo del delantero peruano Kevin Quevedo, quien milita en el Goiás del fútbol brasileño.

"Leí algo al respecto, pero no hemos movido nada por ese lado. Hubo alguna intención de traer jugadores, pero pasó lo de Ray Sandoval y Arián Romaní casi en el mismo tiempo, y ya no se pudo. El libro de pases se había cerrado un día miércoles, pero fue imposible. Igual, nosotros llegamos a inscribir a dos jugadores extranjeros, pero no nos dio el tiempo", dijo el entrenador rimense.

En otro momento de la conferencia, Roberto Mosquera habló sobre la importancia de que se cumplan los protocolos de seguridad en el reinicio del torneo. "Confío en las autoridades y en su capacidad para protegernos a todos. Sería muy poco alentador saber de que no hay el rigor que se necesita para cuidar la salud de los demás. No tengo ninguna duda de que las autoridades van a actuar y estarán pendientes de que todo marche bien", finalizó.

