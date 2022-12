Roberto Mosquera: 'Al inicio pocos apostaron por Sporting Cristal, nosotros sí'. | Fuente: Liga 1

Este lunes Sporting Cristal empató por 1-1 ante UTC por la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga 1 y se consagró líder único del Grupo A, lo que lo clasifica a la final de la Fase 2 del torneo.

Por su parte, Roberto Mosquera, entrenador del conjunto 'celeste', se refirió a este encuentro y al desempeño del equipo a lo largo de la Fase 2, donde se mantiene invicto desde su inicio.

"Hay que analizar lo bien que jugamos y eso tiene que ser consecuente con terminar la jugada. Estuvimos lejos de la finalización. No podemos tener tantas posibilidades de gol y no ganar el partido, nos hemos precipitado. Pero después, en el desarrollo del juego, creo que hicimos un partido muy táctico", indicó Mosquera en conferencia de prensa.

"Estamos primeros y en un momento muy bueno, porque esto no comenzó así, sino con problemas. Fuimos dándole la cara y solucionándolo, sabiendo que no era el mejor momento. Hemos llegado hasta un muy buen puerto, tenemos once partidos sin perder y eso es un mérito", agregó Mosquera.

En tanto a la mejora deportiva desde el inicio de la temporada por parte del cuadro rimense, Mosquera indicó: "El que hubiera apostado por Cristal se hubiera llenado de plata, pocos lo hicieron, nosotros sí".

