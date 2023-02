Ray Sandoval de Sporting Cristal. | Fuente: Instagram

El delantero de Sporting Cristal, Ray Sandoval, se pronunció luego que protagonizara un lamentable hecho el último fin de semana que tuvo como consecuencia su detención por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados no tengo por qué ventilarlos. Con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual mis disculpas públicas", señaló Ray Sandoval.

"Por último quiero dejar muy en claro este punto. Sé la clase de persona que es mi pareja. Ella no tiene nada que ver con mi error. Ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas", agregó en una historia en Instagram.

Hay que indicar, que Sporting Cristal anunció que seguirán recabando información sobre el incidente en el que Sandoval fue detenido por manejar en aparente estado de ebriedad e infringir el toque de queda.

