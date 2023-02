Ray Sandoval a Sporting Cristal cedido por Monarcas Morelia. | Fuente: Twitter: @EnriquedelaRosa

Ray Sandoval ha retornado al Perú tras dos años en Monarcas Morelia, donde su paso no fue el mejor debido a que sufrió en abril pasado la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, situación que lo alejó de las canchas desde entonces. Cerró aquel episodio y hoy fue presentado en Sporting Cristal.

“Me siento muy contento de volver a este club. Tengo muchísimo cariño, me trataron muy bien, me siento cómodo y estoy feliz de estar aquí”, manifestó el delantero en conferencia de prensa.

El último partido de Sandoval fue ante Puebla por la Liga MX el 5 de abril de 2019 y aunque han pasado nueve meses sin jugar, asegura sentirse listo. “Me siento muy bien físicamente, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a lesionarme otra vez, he venido con todas las de jugar”, indicó.

Formado en Sporting Cristal, el delantero de 24 años debutó en 2014, siendo parte del equipo campeón en esa temporada. Tras un intermedio en Real Garcilaso, regresó al cuadro celeste donde también lograría el título nacional de 2016. Para este año vestirá la camiseta número ‘8’.

“No había ninguna duda para volver, era la mejor decisión para mí. Si he venido es para volver a tener ritmo, recuperar la confianza que tenía de antes que me permitió llega a la selección y es lo que busco ahora, esa confianza para volver a ser llamado”, sostuvo.

