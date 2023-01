Sporting Cristal | Fuente: Club Sporting Cristal

Sporting Cristal tiene nuevo dueño. El 100% de las acciones del club celeste fue vendido a Innova Sports, una empresa con 11 años en el mercado. Así lo informó la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnson S.A.A, ex propietario de la institución.

La operación contempla no solo el total de las acciones, sino además la transferencia de una fracción del inmueble ubicado en Huerta Chica de Muño, parcelas A y B (La Florida), Rímac.

"Me complace retornar a la que alguna vez fue mi casa. hace 20 años tuve la suerte de ser parte de sus divisiones menoresysr dirigido por una delas figuras más representativas de la institucción, mi 'profe' Alberto Gallerdo. Hoy en otra faceta vengo en representación de Innova Sports, a ponerme a disposición de una gran institución como lo es Sporting Cristal", fueron las primeras palabras de Joel Raffo, directivo del nuevo dueño del club.

Respecto al cambio de nombre, descartó la posibilidad. "No venimos a hacer cambios estructurales ni drásticos. Venimos a continuar un proyecto. No cambiaremos el nombre", aclaró Joel Raffo. Trascendió que, por lo menos, en los próximos 10 años no podrá realizarse ninguna variante en cuanto al nombre del club. "Queremos convertir a Sporting Cristal en una institución modelo a nivel regional", agregó.

Innova Sports está integrada, entre otros, por Joel Raffo, Carlos Gonzales y Enrique de la Piedra, quienes también pertenecen a AGREF, agencia encargada de representar jugadores. Sin embargo, Raffo, quien estuvo en la conferencia de prensa en las instalaciones de Sporting Cristal, aseguró que no habrá conflicto de intereses. "Hay divisiones marcadas. Cada una de ellas, autónoma, independiente, liderada por distintos profesionales. No existirá por ningún lado conflicto de intereses", finalizó.

Te sugerimos leer