El último domingo Sporting Cristal venció por 2-0 a Sport Huancayo y sumó su octava victoria consecutiva en lo que va del torneo, consiguiendo puntaje perfecto con 24 unidades. Por su parte, Nilson Loyola, lateral izquierdo del equipo, habló sobre la actualidad del equipo.

"A inicio de pretemporada conversamos que teníamos que prepararnos para Libertadores, todos estamos para jugarlo. Somos un grupo no muy amplio pero nos alcanza para poder pelear los dos torneos a la par", indicó Loyola en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a los malos resultados en Copa Libertadores, donde solo tienen un punto, agregó: "No hemos tenido suerte de cerrar los partidos en Copa, pero estamos conforme porque hemos jugado bien. Lo único que nos faltó fue gol, en torneos internacionales no te alcanza y nos pasó factura".

Sin embargo, afirmó que se siente conforme con el desempeño del equipo: "No siento que haya sido fracaso lo de la Copa Libertadores. Hubiera sido si no dábamos la talla a nivel futbolístico. El que no sabe de fútbol, puede hablar cualquier cosa. La palabra fracaso no está escrita en el plantel".

Por último, también habló del hecho de ser el primer finalista de la Fase 1: "Estamos atentos a quién pueda ser nuestro próximo rival en la Fase 1. El que nos toque será duro y no nos confiamos así estemos ocho partidos invictos. Final es final y se juega distinto a cualquier fecha".

