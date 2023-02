Manuel Barreto dirigirá su segunda temporada en Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Alianza Lima / Prensa Sporting Cristal

Quedan dos días para la presentación oficial de Sporting Cristal en la ‘Tarde de la Raza Celeste’ y después los compromisos oficiales, pero, aunque el tiempo es corto, indican que no se apresuran para fichar más jugadores. Precisamente, uno que se relacionó al equipo es Wilder Cartagena, el exfutbolista de Alianza Lima que en este momento es agente libre.

Sobre el volante central se manifestó el entrenador Manuel Barreto, quien sostuvo que aún no se ha cerrado la plantilla celeste. “Estoy contento con la plantilla, con los refuerzos. No dije que esté cerrado el equipo. Estoy feliz con los jugadores que tenemos en el mediocampo, hay chicos que suman mucho, que pueden competir, por ejemplo, regresa José Inga que estuvo a préstamo en Ayacucho. Sabemos que Wilder Cartagena es un muy buen futbolista, pero en ese sector del campo ya estamos bien como estamos. No creo por el momento que vayamos a incorporar a otro jugador, a no ser que tengamos una salida dentro del equipo”, dijo.

Así, la posibilidad de Cartagena en Cristal dependerá de la salida de un volante del plantel. Hasta ahora están Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Tadashi Aoki, José Inga y Jesús Pretell, quien está en Colombia con la Selección Peruana Sub 23.

En la ‘Tarde de la Raza Celeste’, el domingo 19 de enero, Sporting Cristal hará la presentación oficial de su equipo ante Independiente del Valle, aunque no necesariamente tendrá el equipo cerrado para aquella fecha. Los refuerzos anunciados hasta ahora son Junior Huerto, Carlos Cabello, Jefferson Corozo y Ray Sandoval.

Te sugerimos leer