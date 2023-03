Manuel Barreto reemplazó a Claudio Vivas en la dirección técnica de Sporting Cristal en 2019. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Los hinchas de Sporting Cristal expresaron, de todas las maneras posibles, su disconformidad con la labor de Manuel Barreto a través de pancartas y cánticos en el triunfo contra Cusco FC. Al término del partido, el estratega rimense señaló que estas muestras de odio hacia él no le sorprenden y lamentó que las cosas se den de esa forma.

"Me puedo sorprender cuando veo un acto de generosidad o bondad. Lamentablemente, el odio de los hinchas no me sorprende y la irracionalidad tampoco. Lo digo con tristeza, pero así es como es. Soy ajeno a lo que hagan, no le presto atención a si es una falta de respeto o no lo que han hecho afuera del estadio", dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Manuel Barreto consideró como algo positivo que los gritos en la última victoria de Sporting Cristal hacia él y no a sus futbolistas. Además, mostró su malestar por la derrota sufrida a mitad de semana por 4-0 frente al Barcelona de Guayaquil.

"Lo positivo es que todos los gritos han sido dirigidos hacia mí y no a los jugadores, así ellos pueden jugar más tranquilos. El partido en Ecuador nos ha dejado muchísimas conclusiones y ni el más hincha de Sporting Cristal va a sentir el dolor igual que yo por la derrota. Me siento triste, pero toca levantar cabeza y continuar", sentenció.

