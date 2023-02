Luis Bonnet es uno de los goleadores históricos de Sporting Cristal | Fuente: Universitario / Cristal

Ángel Comizzo afirmó ser sincero y aquello generó polémica entre los clubes que disputaron la última final de la Liga 1. El entrenador de Universitario fue consultado respecto a los equipos "grandes" del fútbol peruano y este aludió a la 'U' y Alianza Lima.

"Soy muy claro en mis apreciaciones, creo que Sporting Cristal no está a la altura de Universitario o Alianza Lima", dijo en 'Gol Perú', una opinión que, desde luego, generó controversia.

Merengues y rimenses fueron los equipos con mejores resultados en la pasada Liga 1, definiendo el título entre los dos y este quedó en manos de Sporting Cristal, que se impuso con un global de 3-2.

Esta situación fue aludida por Luis Alberto Bonnet, excapitán y uno de los goleadores históricos de los bajopontinos, quien no dudó en responder a las afirmaciones de su compatriota.

“El problema de lo que dijo Comizzo es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo que el Barcelona no es grande, no significa que sea verdad. Es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizá ese desconocimiento del rival lo llevo a perder la final del campeonato”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Facebook.

La 'U' y Cristal serán los representantes peruanos en la próxima fase de grupos Copa Libertadores, además que apuntar a luchar este año nuevamente por la Liga 1.

Te sugerimos leer