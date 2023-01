Sporting Cristal: 'No sería prudente hacer nuevas contrataciones” | Fuente: Sporting Cristal

La pandemia del nuevo coronavirus ha generado una crisis económica en todos los sectores y el fútbol no es la excepción, por ese motivo un club peruano ha decidio no realizar fichajes para el resto de la temporada: Sporting Cristal.

El presidente del club rimense, Joel Raffo, anunció que no reforzará su filas. “Con el ‘profe’ Mosquera hay que sacarse el sombreo porque es muy empático. Él entiende lo que está pasando hoy en día y que no es muy lógico, después de estar saliendo de una crisis mundial, traer nuevos refuerzos cuando hemos tomado medidas coyunturales para sostener el club en este momento. No sería prudente realizar nuevas contrataciones”, indicó en el ‘Portal Celeste’.

El titular del club rimense también fue claro que en un corto o mediano plazo no está considerado la construcción de un estadio. "No está considerado en el proyecto. No queremos ilusionar o jugar con el sentimiento que hay detrás de millones de hinchas de Sporting Cristal. Hay que ser realistas con la situación del club", comentó Raffo.

