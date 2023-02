Jhon Marchán sobre su rol en Sporting Cristal: 'Me siento más contento cuando doy una asistencia' | Fuente: Facebook Sporting Cristal

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Jhon Marchán, volante venezolano de Sporting Cristal, habló sobre lo que viene siendo su adaptación al cuadro rimense y lo que puede ofrecer ahora que queda muy poco para el reinicio de la Liga 1.

"Gracias a dios me siento muy bien, igual que mis compañeros. Contentos todos por la vuelta a los entrenamientos después de tanto tiempo parados. Queríamos volver, era lo que más anhelabamos. Ahora cada entrenamiento lo hacemos de la mejor manera. Estoy conttento por volver a jugar contra equipo y ante Alianza Universidad salió a relucir lo que venimos haciendo", indicó el zurdo de 21 años.

Autor de un golazo en el triunfo por 5-2 sobre Alianza Universidad, Jhon Marchán habló también sobre el rol que cumple en el equipo de Roberto Mosquera y la sociedad que tiene ahora con el goleador Emanuel Herrera. "Tengo libertad para jugar y me siento más contento cuando doy una asistencia, cuando veo que un gol viene por un pase mío. Yo soy más de dar el pase final para el compañero. Yo les digo que no tengan dudas que Herrera volverá de la mejor manera. Me da una confianza muy grande en cada entrenamiento y solo me queda disfrutar que lo puedo ver y que soy su compañero", finalizó.

Jhon Marchán conversó en exclusiva con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias | Fuente: AUDIO: RPP | Fotógrafo: FOTO: Sporting Cristal

