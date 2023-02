Jhilmar Lobatón: 'El gol se lo dediqué a Carlos, me contó que lloró de emoción'. | Fuente: Sporting Cristal

El último sábado Sporting Cristal goleó por 6-3 a Binacional en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y el encargado de sellar el triunfo fue Jhilmar Lobatón en su debut con la 'celeste'.

El jugador de 22 años, hermano del ex capitán y referente Carlos Lobatón, anotó en el minuto 94 y reveló sus sensaciones tras el encuentro en el equipo del que es hincha desde siempre.

"Es un sueño jugar en Sporting Cristal, siempre estuve cerca de mi hermano, es el club que me formó y felizmente ayer se me dio el sueño", indicó Jhilmar en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también dio detalles de cómo fue el momento de su anotación teniendo a Carlos Lobatón en la tribuna: "El gol se lo dediqué a él que estaba en la tribuna. Me escribió hoy temprano y me dijo que estaba muy alegre, que había llorado y que si no me había escrito antes fue porque estaba muy emocionado con mi debut y el gol", indicó Jhilmar.

Por otro lado, también habló de su posicionamiento dentro del campo y dónde se siente más cómodo: "Puedo jugar de lateral, interior o extremo. Me siento mejor jugando como interior porque siento que aporto más al equipo en esa posición".

