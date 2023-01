Irven Ávila: 'Hay que romper con esa racha de que Sporting Cristal solo campeona en año par' | Fuente: Liga 1

De vuelta a casa. Irven Ávila fue oficializado como nuevo fichaje de Sporting Cristal de cara a la Liga 1 2021 y, con esto, el delantero peruano retorna al club 'celeste' tras cuatro años.

Por su parte, el ex FBC Melgar habló del agradecimiento que tiene con el actual entrenador Roberto Mosquera: "Estoy contento de volver a mi casa y de la oportunidad que me está dando el profesor Roberto Mosquera. La negociación de mi llegada fue de club a club, hoy en día pertenezco a Sporting Cristal", indicó en diálogo con RPP Noticias.

Sobre su reciente paso por el club arequipeño, precisó: "Me sorprendió la llamada de Sporting Cristal, pero también sé que Roberto (Mosquera) siempre me ha considerado. Él era consciente que desde que llegué a Melgar no jugué casi nada, era muy difícil. Por eso le agradezco la oportunidad".

En tanto a las expectativas que tiene de cara la Liga 1 2020 y a la Copa Libertadores, sostuvo: "Hoy en día vengo a sumar, a ayudar a los jóvenes. Quiero pasar de fase (Libertadores) también y romper con esa racha de que Sporting Cristal campeona solo en años pares, sino hacerlo este año".

"Le diría a la hinchada de Sporting Cristal que confíen en mí, en el profesor Roberto y en la directiva. No tuve continuidad ni mucho gol en Melgar, pero hoy en día tengo Roberto que me respalda y me llena de confianza, algo que no tuve en Melgar", finalizó.

Te sugerimos leer