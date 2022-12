El volante de Sporting Cristal habló en conferencia de prensa. | Fuente: Club Sporting Cristal

El volante Horacio Calcaterra habló en conferencia de prensa y aseguró que algunos hinchas de Sporting Cristal insultan a los jugadores y comando técnico sea cual sea el resultado. El argentino nacionalizado peruano también afirmó que en el club rimense no se encuentra en una crisis.

"Siempre tratamos de ayudar a Manuel [Barreto] dentro de la cancha, el único resultado que no salió bien, con lo que pretendíamos fue ante Barcelona, luego en los otros encuentros, competimos. No todos los hinchas insultan a los jugadores o técnico, hay mucha gente que apoya, de nuestra parte estamos acostumbrados también a los insultos, pero cualquier técnico que este, si no consigue los resultados será atacado", señaló Calcaterra.

Asimismo, el volante afirmó que los hinchas insultan pese al resultado. "El otro día ganando 3-0 nos insultaban igual, era un partido para ganarlo 5-0 y terminó 3-2. Ojalá que el sábado si ocurre [los insultos], pondremos la cara, pero pedimos a los hinchas que durante los 90 minutos traten de apoyar para que nosotros podamos concentrarnos y tomar las decisiones correctas dentro de la cancha", añadió.

Finalmente, Calcaterra aseguró que el club no se encuentra en crisis. "Creo que el partido ante Melgar fue bastante parejo, lo más justo hubiera sido un empate. Contra UTC perdimos recibiendo los goles temprano, ante Cusco FC ganando 3-0 y se nos puso 3-2. Creo que en los tres partidos no jugamos mal, tenemos situaciones de gol y debemos evitar que nos conviertan, eso es lo que debemos buscar ante Sport Huancayo, pero no creemos que estamos en una crisis, en un club grande siempre se te exige ganar todos los partidos, sabemos que vamos a salir adelante", dijo el volante.

Declaraciones de Horacio Calcaterra. | Fuente: Club Sporting Cristal

Te sugerimos leer