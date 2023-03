Manuel Barreto técnico de Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal ganó 3-2 a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, los hinchas celestes no le perdonaron al técnico Manuel Barreto la goleada por 4-0 ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

La hinchada de Sporting Cristal lanzó cánticos en contra de Barreto antes, durante y después del partido que se desarrolló en el estadio Alberto Gallardo. Ni en los goles celestes se salvó el entrenador de 37 años.

Sobre los insultos recibidos, Barreto se pronunció en conferencia de prensa: "Me puedo sorprender cuando veo un acto de generosidad o bondad. Lamentablemente, el odio de los hinchas no me sorprende y la irracionalidad tampoco. Lo digo con tristeza, pero así es como es. Soy ajeno a lo que hagan, no le presto atención a si es una falta de respeto o no lo que han hecho afuera del estadio", dijo.

Barreto asumió la dirección técnica de Sporting Cristal desde septiembre del 2019 en reemplazo del argentino Claudio Vivas.

Los cánticos contra Manuel Barreto.

