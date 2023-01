Gregorio Pérez: 'Alejandro González es una baja muy importante para nosotros' | Fuente: Defensor Sporting

Este domingo Sporting Cristal oficializó el fichaje de Alejandro González como su nuevo defensor de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2021. Por su parte, Gregorio Pérez, actual entrenador de Defensor Sporting y ex técnico de Universitario de Deportes, habló del presente del futbolista de 33 años, a quien le tocó dirigir en el 2020.

"Alejandro tuvo un pasaje muy importante por Sporting Cristal. En el transcurso de los años fue creciendo muchísimo. Lo conozco de cuando debutó con 18 años en Peñarol, no solo lo tuve en Defensor Sporting", indicó Gregorio Pérez en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Acerca de la importancia en el equipo, precisó: "Me interesaba que siguiera porque es un jugador muy importante en la zona defensiva, no solo puede jugar de zaguero sino también de lateral. Es lógico que tiene ya un grado de madurez y gran experiencia. Tuvo este ofrecimiento de Sporting Cristal y está muy entusiasmado, quiere regresar a Perú. Él me manifestó que le fue muy bien, siempre lo apreciaron ahí".

Asimismo, recalcó la importancia de la llegada del futbolista a tienda celeste: "Para nosotros es una baja muy importante, pero si es un crecimiento no solo en lo deportivo sino también económico, uno le desea lo mejor en ese aspecto. Sé que va a un gran club, lo felicito, se va a un club que es campeón, que está dirigido por un experimento técnico, de nivel. Eso lo comentamos con Alejandro".

Te sugerimos leer