La polémica mano que no se cobró en el Sporting Cristal vs. Ayacucho FC. | Fuente: Gol Perú

Sporting Cristal compró su boleto a la final de la Liga 1 2020 luego de golear 4-1 al Ayacucho FC en el Estadio Monumental. Si bien es cierto que los rimenses fueron superiores en el terreno de juego, en el segundo tiempo hubo una clara mano que no se cobró a favor de los 'zorros'.

Carlos Olascuaga remató y la pelota le dio claramente en la mano a Gianfranco Chávez en el área de Sporting Cristal. El juez asistente Luis Garay, quien estuvo muy cerca, interpretó que no hubo nada y Diego Haro dejó que las acciones siguieran. Post partido, Walter Fiori, asistente del Ayacucho FC, habló en relación a esta polémica jugada.

"Todo se rompe a partir del gol de Emanuel Herrera. El árbitro estaba a cuatro metros e interpretó que no fue penal. Haro dice que todas fueron interpretaciones y le parecio que no era", fue lo que sostuvo Fiori, ayudante de Gerardo Ameli en Ayacucho. El entrenador principal de este conjunto no pudo estar en el estadio por contagio de COVID-19.

Sporting Cristal, a la espera de Universitario

Por otra parte, comentó la desazón de sus jugadores por caer ante los hombres de Roberto Mosquera. "Me siento tranquilo por las llegadas y tenencia de pelota. El equipo dio todo lo que tenía y terminó llorando en el vestuario. En el primer tiempo no convertimos más, porque sino teníamos otro resultado. Pegamos remates al palo o las sacaba el arquero de ellos", añadió.

Ahora, la final será entre Sporting Cristal y su par de Universitario de Deportes. Serán duelos de ida y vuelta, los cuales tienen como fechas este 16 (miércoles) y 20 (domingo) de diciembre.

