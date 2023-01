Alejandro Gonzalez jugó por primera vez en Sporting Cristal en 2009 | Fuente: Captura

Pasaron 12 años para que pueda volver a vestir de celeste. El defensa uruguayo Alejandro Gonzalez es uno de los refuerzos de esta temporada de Sporting Cristal, club que defendió durante el 2009 cuando apenas tenía 19 años.

“Es un honor poder abrazar el pueblo celeste, es una sensación que tengo hace muchos años y que hoy se pueda concretar de forma oficial a través de la energía que le puso el club. Me hace sentir feliz y ojalá se un gran año desde el punto de vista deportivo”, dijo este miércoles en su presentación.

Acompañado por el director general de la institución rimense Juan José Luque, Gonzalez recordó su experiencia anterior, cuando también fue su primera vez actuando fuera de Uruguay.

“Un jugador de 19 años no es el mismo que uno de 25 o de 37. Hay una evolución a nivel futbolístico, que hace que el jugador entienda mejor el juego. Hoy, después de 12 años, puedo aportar desde la experiencia un montón de cosas", explicó.

Sporting Cristal buscará repetir el título de la Liga 1 y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, una materia pendiente hace muchos años. Al respecto, el lateral señaló que deben mantener el estilo de jugo que representa al club.

"Es fundamental no renunciar a la esencia del club. Tienes que formar un plantel competitivo que tenga hombres que luchen de verdad por un objetivo en común. Sé que vengo a un equipo competitivo, no será fácil encontrar un lugar. Quiero aportar algo que le haga bien al equipo. Me gustó mucho la intensidad del equipo y creo que mis características van alineadas con la forma que tiene de jugar el profesor Mosquera”, manifestó.

