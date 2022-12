Emanuel Herrera: 'Yo tenía intención de continuar en Sporting Cristal, los llamé pero no me respondieron' | Fuente: Liga 1

Sin duda una de las 'bajas' más importantes este año para Sporting Cristal fue la de Emanuel Herrera, ex delantero y goleador del cuadro 'celeste'. El futbolista argentino dio más alcances sobre su salida del club y su actualidad en Argentinos Juniors.

"Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico", indicó Herrera en diálogo con Radio Unión.

Asimismo, el delantero también sostuvo que, a diferencia de lo que podía esperarse, no obtuvo la despedida que quiso: "No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales".

Sin embargo, agregó que sí lo hizo con el plantel del primer equipo: "Me escribieron (Horacio) 'Calca', Omar (Merlo) y el 'Piki' Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo de los chicos, todo bien con ellos".

Además, le deseó buena suerte al cuadro rimense en su participación por Copa Libertadores: "Ojalá hagan una buena Copa, pasen a octavos, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada que se lo merecen. Agradecerles a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol".

Sobre su actualidad comentó en las Voces de "Es un desafío y estoy preparado. Voy a hacer todo para estar a la altura. Argentinos confía mucho en mí, claro que busco ser titular, sino no se hubieran fijado en mí ni hecho la propuesta que me hicieron".

