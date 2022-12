Uribe habló de Emanuel Herrera. | Fuente: Sporting Cristal - EFE

Julio César Uribe, leyenda de Sporting Cristal, señaló que el argentino Emanuel Herrera se fue con un "dolor" y "tristeza" a cuestas por no ser reconocido como se debe tars convertirse en goleador celeste en más de una temporada.

En entrevista con el programa 'Ampliación de Noticias' de RPP, Uribe sostuvo que "seguramente ha dejado el club con un dolor y una tristeza que tendrá que convertirla en alegría porque esos son los dolores que las buenas personas llevan en su corazón, cuando no son reconocidos"

"Él se ha ganado ese reconocimiento por la gran productividad que ha tenido para el club club, que al irse también le deja rentabilidad ese en el rubro de los negocios", agregó el 'Diamante' sobre Herrera.

Emanuel Herrera señaló en la víspera que tenía la intención de continuar en Sporting Cristal, pero dijo llamó a la dirigencia y "no le respondieron".

"El muchas gracias no cuesta absolutamente nada. Él tiene las puertas abiertas... No solo con Emanuel pasa, también con mucha gente que ha escrito buenas páginas en la historia del club, y que no goza con el reconocimiento que no tiene costo", culminó.

