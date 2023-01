Claudio Vivas. | Fuente: Sporting Cristal

Claudio Vivas, exentrenador de Sporting Cristal, no dudó en afirmar que la dirigencia celeste "cocinó" su salida en septiembre del 2019. Señaló que seguramente en La Florida buscaban a un técnico "vulnerable" y que se deje "dominar" a su placer.

"Sin ninguna duda que me cocinaron en Sporting Cristal. Entre Alfonso García Miró, el gerente que ahora trabaja en Alianza (José Bellina) y el entrenador de reserva (Manuel Barreto) me cocinaron, lo venían cocinando y no entendí mi salida", señaló Vivas en entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"No sentí que hubo intromisión en Sporting Cristal, a lo mejor querían un técnico mas vulnerable pero yo no me deje dominar; logramos vender a Pacheco a Fluminense, cuando jugamos contra Zulia cedimos a Pretell y a Chávez a la selección nacional", agregó.

Claudio Vivas fue despedido de Sporting Cristal luego de la derrota ante Alianza Lima y la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Venezuela. Manuel Barreto lo reemplazó en el Torneo Clausura.

En otro momento, continuó con sus crítica contra el expresidente de Cristal, Alfonso García Miró. "Luego un partido ganado, Alfonso García Miró me preguntó por qué lo habíamos ganado sin posesión. Los tres puntos quedaron en casa, pero quizá querían un entrenador al que le digan qué hacer", puntualizó.

"Nunca entendí por qué me fui de trabajar de Perú. Yo me fui con los 59% de los puntos, a un punto de Binacional que luego fue campeón. Empatamos y el lunes me llamaron para rescindir", culminó.

