Christofer Gonzales tiene contrato vigente con Sporting Crisal hasta diciembre de 2022 | Fuente: Sporting Cristal

El futuro de Christofer Gonzales aún no está claro. 'Canchita' pertenece a Sporting Cristal hasta el 2022, pero Alianza Lima sueña con tenerlo en sus filas. Aunque no es el único. Desde el extranjero también llegan ofertas por el jugador: Independiente del Valle de Ecuador, para ser más exactos. Pero ¿qué dice a todo esto Manuel Barreto?

"Yo cuento con Christofer. No tengo ninguna información distinta a esa. Ha entrenado con muchas ganas y predisposición y no me ha comentado nada al respecto (su futuro). Si llega una oferta importante por él me lo harían saber", dijo el técnico rimense tras el primer día de pretemporada en La Florida.

El técnico de Sporting Cristal también habló de los refuerzos que ha pedido para la presente temporada. A Junior Huerto se unirían dos más. "Buscamos reforzar con uno o dos extremos, uno que juegue de central y lateral, pero si no hay esa posibilidad se traería un lateral por derecha. Si en caso hay alguna partida, se tendría que traer uno más", agregó.

Sobre la posible llegada del ecuatoriano Washigton Corozo indicó "Es una de las posibilidades y estamos esperando que se concrete". También aclaró que los futbolistas que han regresado de un préstamo o los que han sido ascendidos del equipo de reserva tendrán que competir por un puesto.

