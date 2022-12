Roberto Mosquera fue técnico de Carlos Lobatón en Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Carlos Lobatón se despidió de las canchas a inicios de año, para aceptar un cargo administrativo en Sporting Cristal. Tras la llegada de Roberto Mosquera al cuadro celeste se planteó la posibilidad de que 'Loba' vuelva a ponerse los chimpunes. El técnico aclaró el tema previo a su presentación oficial.

"Carlos (Lobatón) hoy en día tiene un cargo administrativo en Cristal y por ahí alguien dijo que yo iba a hablar con él y eso es imposible, porque él tomó una decisión y me pareció una decisión acertada. A algunos les gustará, a otros no, pero yo en ningún momento he pensado en Lobatón", comentó Roberto Mosquera en radio Ovación.

Roberto Mosquera será presentado oficialmente esta tarde en la Florida. El técnico vuelve asumir las riendas del club rimenses después de siete años y medio. En el 2012 sacó campeón a los celestes.

El técnico reiteró los motivos de su salida de Binacional. "Mucha gente malintencionada habló sobre mi salida de Binacional y solo les puedo decir que yo no podía estar en un equipo en donde el presidente se tome la libertad de contratar a seis jugadores sin mi visto bueno. Acá no me voy porque encontré el equipo armad,o porque en anteriores equipos pasó lo mismo y me fue muy bien, en este caso puntual fue por un tema de respeto hacia mi trabajo".

