Carlos Lobatón se despidió después de 15 días. | Fuente: Club Sporting Cristal

El 10 de diciembre, Carlos Lobatón hizo oficial en su Twitter que dejaría Sporting Cristal. "Seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era niño", escribió.

Con el tiempo, se supo que Sport Boys era la principal opción para que el volante continúe su carrera. Y sigue siendo así. Sin embargo, hay quienes no descartan que permanezca en el club celeste. Así lo mencionó Diego Rebagliati en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Aparentemente, las opciones con Sport Boys son avanzadas. Lo que me dijeron por la mañana es que lo de Lobatón en Cristal no se ha terminado. No estaría descartada la opción de que continúe en Cristal", mencionó.

Eso sí, RPP Noticias pudo conocer que las dos alternativas son contar con Carlos Lobatón por seis meses, pensando en la participación del equipo en la Copa Libertadores o generar un vínculo que no sea estrictamente de jugador, sino en otro puesto de la institución.

Te sugerimos leer