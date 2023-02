Juan José Luqe, nuevo director general de Sporting Cristal. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jean Martín Dueñas

El director general de Sporting Cristal, Juan José Luque, habló sobre la situación actual de Carlos Lobatón en el club rimense, quien trabajará en las divisiones menores como jefe deportivo de la reserva. El español habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias tras su presentación en el conjunto celeste.

"Me sorprendió bastante la situación a la toma de decisión. Sobre todo por el conocimiento y seguimiento de estos últimos años en su etapa final en Sporting como en la Selección. Sí que debo decir que no he podido hablar con él personalmente. Entiendo que debe seguir formando parte y debe ser un valor activo en la institución por lo que representan históricamente y lo que pueda representar a nivel del trabajo, dentro de las responsabilidades que se están asumiendo", señaló Luque.

Asimismo, el director general de Cristal afirmó que buscarán que Lobatón se sienta bien en su nueva posición. "Ojalá en los próximos días cuando empiecen las reuniones con todas las personas, los equipos, pueda hablar con él y pueda sentir cómo está él respecto a su posición actual. Todos sabemos que cuando un jugador, y más de la talla como él con la implicación y la repercusión que ha tenido en la historia del club, pues tomar una decisión como esta no es fácil. Ese proceso de aceptación no es de a corto plazo y espero que entre todos podamos ayudarlo a que él se sienta, en esta situación de cambio, lo más cómodo posible, útil y sobre todo nos ayude a potenciar el proyecto", finalizó.

Juan José Luque fue presentado este jueves como el nuevo director general de Sporting Cristal. El español estuvo a cargo de la Escuela Oficial de Fútbol de Barcelona en Lima, la primera que se instaló en Sudamérica, como el técnico principal en 2010.

Carlos Lobatón regresó a Sporting Cristal para trabajar con las divisiones menores. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, se pronunció sobre la situación de Carlos Lobatón.

