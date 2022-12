Luis Garay se refirió a la polémica jugada en el Cristal vs. Ayacucho | Fuente: Andina / Captura

Corrían 12 minutos de la segunda etapa en la semifinal donde Sporting Cristal vencía por 3-1 a Ayacucho FC, cuando una carga ofensiva de los 'zorros' a través de Carlos Olascuaga generó la jugada polémica del cotejo. Tras el contacto del delantero con el balón, este impactó con la mano del defensa Gianfranco Chávez. Sucedió en el área y frente al árbitro Luis Garay, que se ubicaba detrás de la línea de meta. Los reclamos por el penal no se hicieron esperar, a lo que el árbitro indicó no existía y ello fue corroborado oficialmente por el juez principal Diego Haro.

Los cuestionamientos fueron sobre ambos integrantes del cuerpo arbitral de ese partido, por lo que Garay dio su descargo explicanco por qué no dio aviso a Haro para que cobrara penal a favor de Ayacucho.

“Nosotros los árbitros tenemos que tomar decisiones rápido con la única toma (ángulo) que tenemos en ese momento, no podemos suponer o inventar alguna otra imagen, y también debemos saber que -a diferencia del árbitro principal- el juez de gol no puede tener mayor movilidad en el campo, ya que su función principal es la "línea de gol". Entonces quiero aclarar que sí observé la "mano", sin embargo, no tenía el ángulo adecuado para saber qué tan separada se encontraba del cuerpo y precisamente ahí está la diferencia entre una mano sancionable y una que no se debe sancionar. La mano sancionable es aquella que se encuentra de manera "antinatural", "ocupando un mayor espacio"”, señaló.

