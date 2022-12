Alejandro Hohberg reveló el pedido que le hizo Roberto Mosquera en Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Sin duda el desempeño de Alejandro Hohberg, ex Universitario de Deportes, en Sporting Cristal es uno de los que genera más expectativa de cara a la Liga 1.

Por su parte, el delantero 'celeste' habló sobre su actualidad e incoporación en el equipo: "Estoy muy cómodo. Ha sido muy buena la pretemporada que estamos realizando. La concentración sirvió muchísimo para conocer un poco más a mis compañeros y compartir un poco más. A medida que van pasando la semanas he ido captando más la idea del entrenador y conociendo los movimientos de algunos compañeros", indicó Hohberg en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, el también ex jugador de Alianza Lima reveló un pedido que le hizo el profesor Roberto Mosquera para mejorar su rendimiento en el equipo rimense.

"Quiere que sea un jugador importante en ofensiva, pero también sabe que tengo para explotar mejor el tema de los recorridos, sabiendo como juega Cristal, con extremos muy abiertos por las bandas. Me ha utilizado en varias posiciones y sabe que estoy a la orden de donde decida ponerme", agregó Hohberg.

En la misma línea, agregó: "He conversado mucho con él. Entiendo que quiere potenciarme y elevar más mi nivel. Yo estoy totalmente abierto a seguir aprendiendo día a día, a potenciar más los puntos que tengo que mejorar. Tomo como un elogio y desafío que él me exija porque me va a hacer crecer mucho".

