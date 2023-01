Roberto Mosquera sobre vuelta de Alianza Lima: 'Es un privilegio competir contra ellos' | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, se refirió hoy en conferencia de prensa sobre el impacto que tendrá en la Liga 1 la presencia de Alianza Lima con Jefferson Farfán como figura. El técnico rimense calificó de 'privilegio' el hecho de poder jugar ante los 'íntimos'.

"Para nosotros es un privilegio poder competir ante un club como Alianza Lima, con la gran historia que tiene y más ahora que tiene a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol peruano que es Jefferson Farfán. Seguro que a 'Jeffry' le irá bien porque es un gran jugador", dijo el técnico nacional de 64 años.

En otro momento de la conferencia, Roberto Mosquera también dio algunos alcances sobre jugadores como Pecy Prado, Marcos Riquelme y Jesús Pretell, quienes todavía no han podido debutar en lo que va de la temporada. "Los estamos poniendo a punto y mi trabajo es alinearlos cuando esté bien físicamente. Tengo que cuidarlos y bueno, lo estamos haciendo. Es probable que uno de ellos salga en el banco para el próximo partido y le podamos dar algunos minutos", finalizó.

Sporting Cristal se enfrentará este lunes 29 (3:30 pm) ante Alianza Universidad en el Estadio Alejandro Villanueva por la tercera fecha de la Liga 1.

Rotación de arqueros en Sporting Cristal

El entrenador de Sporting Cristal también se refirió a una posible la rotación de arqueros en Sporting Cristal.

"No me encuentro haciendo una rotación de arqueros, tengo una responsabilidad con la Copa Libertadores. Tengo a dos arqueros en un nivel importante, luego está Emile Franco que está luchando por llegar al nivel de ellos. Esto es un tema de mirar al futuro, si juega Duarte y Dios no quiera le pasa algo, Solís estaría sin ritmo. Prefiero que no me encasillen en rotar, sino que puedo elegir al arquero de acuerdo al rival. No estoy rotando arqueros, solo quiero que ambos lleguen en buena forma a la Copa Libertadores", indicó el DT.

