Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, contó en conferencia de prensa sus sensaciones sobre la para que sufrió la Liga 1 por la Semana Santa y las elecciones presidenciales. El técnico campeón del fútbol peruano, tampoco dejó excusas sobre si esta realidad afecta o no a su equipo.

"Yo no sirvo para calificar desiciones que vienen del ente encargado de llevar el ritmo del campeonato. Así está el formato y creo que lejos de pensar si es conveniente o no, no le encuentro nada de malo a los días que han dado. Antes que el fútbol, primero está lo que diga el gobierno y tenemos que acatar. Guste o no, nosotros hemos entrenado y todo bien", detalló el estratega nacional.

En otro momento de la conferencia, Roberto Mosquera también detalló cómo es que ha evolucionado el defensor Gianfranco Chávez de la luxofractura que sufrió en el primer dedo del pie derecho. "Chávez está en una franca recuperación, el jueves le retiran el clavo que sostiene la lesión y sabremos el tiempo que le tomará recuperarse", finalizó.

Mientras tanto, Sporting Cristal sigue entrenando en La Florida de cara al duelo de la próxima semana ante Deportivo Municipal por la fecha 4 de la Liga 1.

