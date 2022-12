Sorteo de la Fase 1 de Liga 1 en la temporada 2021 | Fuente: Liga 1

Este viernes se realizó el sorteo de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021, el que comenzará a jugarse desde el viernes 12 de marzo en Lima.

Sporting Cristal y Universitario, campeón y subcampeón respectivamente de la temporada pasada, serán las cabezas de cada grupo. La 'U' lidera el Grupo A y su estreno será ante Melgar de Arequipa. Por su parte, el conjunto bajopontino debutará en esta edición midiéndose a Binacional.

Cada grupo tendrá nueve equipos, pero, al ser número impar, existirá también el "clásico de la fecha" entre equipo que descansen. Los equipos que se enfrenten tendrán que, si o sí, estar en distinto grupo. Así, Universitario y Cristal chocarán en la quinta jornada de la Fase 1.

Además, según explicó la Federación Peruana de Fútbol, las primeras jornadas se jugarán los días viernes, sábado y lunes. También se detalló que no se disputará el certamen durante las fecha FIFA y tampoco en la Copa América.

Así quedaron los grupos de la Fase 1 | Fuente: Liga 1

Este es el fixture de la Fase 1 de la Liga 1 para la temporada 2021:

Fixture Grupo A de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Fixture Grupo B de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

REVIVE LAS INCIDENCIAS DEL SORTEO DE LIGA 1 2021:

- ¡Buenos días! En breve empieza en el auditorio de la Videna el sorteo de la Liga 1 Betsson 2021.

- Son 18 equipos participantes y el último campeón es Sporting Cristal, cuadro que apunta a obtener nuevamente el título.

- El sorteo solo está contemplado para la Fase 1 de la Liga 1, ya que la siguiente etapa de la competición está supeditado a lo que suceda con la pandemia en el Perú.

- La Fase 1 tendrá dos grupos con nueve equipos cada uno, los que se enfrentarán todos contra todos en 8 jornadas. Los ganadores de cada grupo se enfrentarán para definir al campeón de esta etapa.

- ¡COMENZÓ EL SORTEO!

- Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, anuncia que se disputarán 243 partidos en toda la temporada del fútbol peruano.

- Eduardo De la Rosa, de la empresa EKA Sports, detalla que primero se sortearán los grupos y luego el fixture.

- La novedad en la Fase 1 es que habrán 'cruces' especiales entre los equipos de cada grupo que no tendrán partidos en las fechas correspondientes.

- Universitario va al Grupo A y Sporting Cristal va al Grupo B.

- Deportivo Municipal al Grupo B y San Martín integra el Grupo A.

- UTC al Grupo A y Alianza Universidad al Grupo B.

- Cusco FC al Grupo B y Cienciano forma parte del Grupo A.

- Melgar es del Grupo A y Binacional al Grupo B.

- Alianza Atlético al Grupo A y Carlos Stein al Grupo B.

- Cantolao al Grupo A y Sport Boys es del Grupo B.

- César Vallejo al Grupo B y Carlos A. Mannucci al Grupo A.

- Ayacucho FC al Grupo A y Sport Huancayo al Grupo B.

- Cada grupo tendrá nueve equipos, pero, al ser número impar, existirá también el "clásico de la fecha" entre equipo que descansen. Los equipos que se enfrenten tendrán que, si o sí, estar en distinto grupo.

AHORA EMPIEZA EL SORTEO DEL FIXTURE

- Universitario y Sporting Cristal, cabezas de cada grupo, se enfrentarán en la fecha 5 de la Fase 1.

- Universitario de Deportes debuta en la primera fecha ante Melgar.

- Sporting Cristal debuta en la temporada ante Binacional.

Fecha 1 / Grupo A:

Universitario vs. Melgar, Mannuci vs. Cantolao, Ayacucho FC vs. San Martín, Cienciano vs. UTC, Alianza Atlético vs. Carlos Stein.

Fecha 1 / Grupo B:

Sporting Cristal vs. Binacional, Sport Boys vs. Vallejo, Carlos Stein vs. Alianza Atlético, Alianza Universidad vs. Cusco FC.

ESTOS SON LOS GRUPOS DE LA FASE 1:

GRUPO A:UniversitarioSan MartínUTCCiencianoMelgarAlianza AtléticoCantolaoMannucciAyacucho FC

GRUPO B:Sporting CristalMunicipalAlianza UniversidadCusco FCBinacionalCarlos SteinSport BoysVallejoSport Huancayo

PREVIA

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del fixture completo de la Liga 1 Betsson 2021, que se desarrollará a partir del mediodía en la Videna. La transmisión televisiva será a cargo de Gol Perú y también podrás seguir las incidencias en RPP.pe.

Luego de unas semanas de aplazamiento por la llegada de la segunda ola de la pandemia del coronavirus, el fútbol peruano recibió la aprobación por parte del Gobierno para retomar sus actividades y apunta al comienzo de una nueva temporada.

Debido a que la situación por la pandemia no está del todo controlada, la proyección de la FPF es en principio para la Fase 1, por lo que los 18 equipos participantes conocerán a sus rivales en el primer certamen del año.

Según se tenía ideado, serán dos grupos con nueve elencos cada uno, en el que se enfrentarán todos contra todos durante ocho jornadas. El club que obtenga el primer lugar del Grupo A se enfrentaría al que culmine en la cima del Grupo B, definiendo entre ellos al vencedor de la Fase 1.

Aunque falta el anuncio oficial, la organización apunta a iniciar la competencia desde el viernes 12 marzo y este sería desarrollado por completo en Lima, tal como sucedió durante parte de la campaña pasada.

Todos los detalles y novedades serán desvelados este viernes, cuando los clubes empiecen a conocer el que será su grupo y fixture en una temporada del fútbol peruano.

CLUBES PARTICIPANTES:

- Academia Cantolao

- Alianza Atlético

- Alianza Universidad

- Ayacucho FC

- Carlos A. Mannucci

- Carlos Stein

- Cienciano

- Cusco FC

- Deportivo Binacional

- Deportivo Municipal

- FBC Melgar

- Sport Boys

- Sport Huancayo

- Sporting Cristal

- Universidad César Vallejo

- Universidad San Martín

- UTC

- Universitario de Deportes

