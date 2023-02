Alianza Lima vs. Sporting Cristal | Fuente: Liga 1

Sin duda la buena participación de equipos peruanos en torneos internacionales continúa siendo una deuda pendiente y, por su parte, Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana, desmintió algunos mitos sobre el jugador peruano y las supuestas razones de inferioridad con respecto a rivales internacionales.

"Escuché muchas veces de la genética peruana, pero cada vez hay jugadores más altos comparado con varios equipos argentinos si es que vemos las cifras. Ni el jugador peruano corre menos ni tiene peor genética", indicó Néstor Bonillo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tal sentido, puso el ejemplo de Sporting Cristal y su participación en Libertadores: "Sporting Cristal tuvo más cantidad de metros corridos que Sao Paulo. Sin embargo, perdió 3-0. Escuché a un periodista decir que los últimos minutos estuvieron parados, pero nuestros datos nos muestran algo diferente con respecto al físico e intensidad de ese partido".

Asimismo, se refirió a la buena campaña de FBC Melgar que se mantiene como líder de su grupo: "Melgar jugó contra Paranaense y no tuvo ningún inconveniente. Tengo reporte de jugadores muy intensos en ese equipo. No es que el jugador peruano no puede jugar dos partidos consecutivos o que tenga menos genética".

Sin embargo, aclaró que es cierto que el futbolista peruano no llega a su máximo nivel en comparación a otras ligas: "No estamos en las mismas condiciones de llevar al jugador al límite de sus posibilidades en comparación con Brasil, Argentina o Colombia que tienen mejores infraestructuras para que el futbolista se desarrolle".

NUESTRO PODCAST

La OMS reconoce que los aerosoles transmiten el SarsCov2

Han transcurrido 14 meses desde la declaración de pandemia a causa del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, se han abierto diferentes líneas de investigación para poder conocer de qué manera se producen los contagios, la manera en que el virus está presente y de qué forma puede acotarse su transmisión.

Te sugerimos leer