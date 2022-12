Iván Santillán, defensa de Universitario. | Fuente: @LigaFutProf

Universitario de Deportes es firme líder del Torneo Apertura de la Liga 1 y en su plantel destaca el lateral zurdo Iván Santillán que lleva dos anotaciones en el certamen.

Pese a su buen momento, Santillán no fue convocado a la Selección Peruana, aunque el jugador de 29 años no se amilana y aseguró que seguirá trabajando para que sea convocado por el entrenador argentino Ricardo Gareca.

"Lo tomé bien. Creo que si no estoy es por algo. Yo tengo que seguir demostrando en Universitario por qué me contrataron, porque llegué al club, partido a partido quiero mejorar lo que me falta que es el tema de los cierres en pelota parada", aseguró.

"Me imagino que ya en algún momento, Dios quiera, se me pueda dar esa oportunidad de estar en la selección (...) Me imagino que los jugadores que llamaron ahora se lo ganaron a pulso porque vienen jugando bien. Yo espero con tranquilidad y madurez que algún día pueda estar", añadió en entrevista al programa 'Era Hoy'.

Santillán debutó en el fútbol en Bolognesi en 2008. Luego pasó a Cusco FC (Real Garcilaso), los Tiburones Rojos de Veracruz (México), y desde este año en Universitario.

Te sugerimos leer