El entrenador de Venezuela, José Peseiro, llenó de elogios a la Selección Peruana.

Lo llenó de elogios. El entrenador de Venezuela, José Peseiro, hizo un análisis del fútbol sudamericano de cara al inicio de las Eliminatorias. Dentro de ello, el entrenador portugués destacó el trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana.

“Sudamérica tiene equipos muy buenos que siempre están ahí y tiene otros muy buenos que piden paso. Perú ha conseguido estar en el último Mundial luego de 36 años de ausencia. Es un ejemplo”, mencionó Peseiro en diálogo con AFP.

El exdirector técnico de Sporting de Lisboa también se refirió a las propuestas para el comienzo de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Hay algunas propuestas. Si no se puede jugar ahí, se puede jugar aquí. No sé qué posibilidad tienen de concretarse o si la eliminatoria no va a comenzar en septiembre sino en octubre. A mí me gustaría jugar en septiembre en Barranquilla (contra Colombia) y Mérida (contra Paraguay) porque sería consecuencia de una cosa muy buena: la pandemia estaría controlada”,agregó.

José Peseiro asumió la dirección técnica de la Selección de Venezuela tras la salida en el cargo de Rafael Dudamel.

