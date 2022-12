Jefferson Farfán en la despedida de Aldo Olcese | Fuente: Jornada Deportiva

Jefferson Farfán entrena en Videna junto a la Selección Peruana, con el objetivo de llegar lo mejor posible al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras culminar su recuperación por intervención en la rodilla, el atacante va sumando su carga de exigencia, siendo noticia positiva para Ricardo Gareca.

No obstante, el delantero continúa sin firmar con un equipo, pese a que se le vinculó incluso a clubes del fútbol peruano. Uno de ellos fue Deportivo Municipal, donde mostraron la intención por su fichaje, pero ‘Jeffry’ desestimó la opción. Al respecto, se refirió Aldo Olcese, socio del club y excompañero de Farfán.

“Conversé con Jefferson, nos une una amistad de muchos años porque jugamos en Alianza Lima y la selección peruana. En un comienzo decía que no sabía nada, que no tenía conocimiento que lo que estaban hablando era mentiras. Me dijo que una vez se acercaron a su representante, pero que este no le habló de montos ni nada de eso. En algún momento, Farfán estuvo mortificado porque se hablaba mucho y todo era mentira. Le he mandado 300 audios, intentando convencerlo. Considera que puede jugar un año en el extranjero, porque quiere estar bien para la selección. Quiere tener un ritmo importante para dar lo mejor de sí en la selección", señaló en ‘Ovación’.

El libro de pases de la Liga 1 estará abierto hasta el 26 de marzo, precisamente en el periodo que se disputan la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias.

NUESTROS PODCAST

La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que iniciará estudios clínicos para probar su vacuna en recién nacidos y niños de un año de edad contra el nuevo coronavirus. Se sabe que entre el 10% y 15% de los niños se infectan con este virus. El doctor Elmer Huerta explica más detalles al respecto

Te sugerimos leer