César Payovich dirigió a la Selección Sub 23 de Indonesia. | Fuente: Goal

Antes que se inicie la Liga 1 Betsson, San Martín se quedó sin técnico. El argentino Héctor Bidoglio recibió una interesante oferta para continuar su carrera en Aucas de Ecuador. No lo pensó dos veces y se fue. Entonces, la dirección técnica del cuadro santo lo asumió interinamente Pepe Espinoza.

Después de dos semanas, y de revisar varios currículum, la directiva de San Martín encontró al reemplazante de Héctor Bidoglio. El elegido es el uruguayo César Payovich, quien estará arribando este lunes a nuestra capital. Su contrato será hasta finales de 2021, con opción de extender su vínculo.

El nombre del flamante técnico de San Martín tiene gran experiencia dirigiendo menores. Ha dirigido la Sub 20 y Sub 17 de Defensor Sporting de Uruguay durante 1991 a 1995. También ha dirigido a la Selección Sub 23 de Indonesia.

San Martín ha jugado dos partidos en la Liga 1 Betsson. El primero ante Alianza Atlético lo ganó 2-1. El segundo perdió frente a Carlos A. Mannucci por 2-0. A los santos le falta jugar ante Ayacucho FC, pero el encuentro fue postergado por la participación de los 'Zorros' en la Copa Libertadores.

