San Martín suma tres puntos en lo que va del Torneo Apertura. | Fuente: Prensa San Martín

La victoria de Alianza Universidad por 2-1 contra la San Martín acabó con un polémico penal a favor del elenco huanuqueño convertido por Lionard Pajoy. A raíz de este cobro, 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias se comunicó con Álvaro Barco y este consideró que existió una mala intención en su actuación arbitral. Además, destacó la importancia de una competencia igualitaria.

"Ya estoy harto. El penal que le cobran a Durán es absurdo, ya empezó la maquinaria y a distorsionarse las cosas. Lo que ha hecho este señor es de muy mala intención, es imposible que se haya podido equivocar. Lo voy a denunciar en todos los medios porque tiene que haber una competencia leal, con igualdad para todos. No puede ser que hayan esta clase de árbitros", dijo.

Por otro lado, Álvaro Barco lamentó la conducta de algunos referís cuando se les pregunta acerca de alguno de sus cobros. Finalmente, lamentó no tener explicación alguna para los futbolistas de la San Martín al momento de cuestionarse por qué son ellos los perjudicados.

"Uno trata de hablar con los árbitros, pero se ríen en la cara de uno y generan una incomodidad muy grande. Quiero explicaciones, pero a ellos no les interesa. A la hora que entran al camerino, los jugadores me preguntan: ¿por qué a nosotros? Son futbolistas que recién empiezan y no tienen ningún anticuerpo. ¿Qué les digo? ¿Que es culpa mía, del sistema, los estatutos y el presidente?", concluyó.

Álvaro Barco explotó contra la CONAR y el árbitro Jesús Cartagena. | Fuente: RPP

