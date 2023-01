Roberto Mosquera fue campeón nacional con Sporting Cristal en la temporada 2012. | Fuente: Andina

Sporting Cristal alista todos los detalles para la vuelta en la Liga 1. El entrenador nacional, Roberto Mosquera, detalló los trabajos que viene realizando el cuadro rimense para ponerse a punto de cara al regreso del torneo.

“Nosotros hemos trabajado con el psicólogo ya que se habla mucho de la importancia de la hinchada. Creo que el nivel de imaginación tiene que ser muy grande pero es más probable que ahora tengamos más hinchada por televisión. No siempre pueden ir al Gallardo los hinchas cuando jugamos o no puede ir el doble de lo que puede resistir el Estadio. Tenemos el corazón y la mente muy comprometidos con los hinchas", mencionó Mosquera en conferencia de prensa.

“Hay que pensar en que esto sea lo más natural posible y que la única forma de cumplir con las cargas económicas de los equipos sea de esta manera responsable. He estado en equipos que tienen dinero y me fue bien, en otros que no y también. La ventaja siempre va a existir y depende de cómo lo tome uno", agregó.

Tras seis fechas jugadas en el Torneo Apertura, Sporting Cristal se ubica en el puesto 17 solo con cinco unidades obtenidas. Ahora está bajo la dirección de Roberto Mosquera, quien fue nombrado en el cargo luego de la salida de Manuel Barreto.

Te sugerimos leer