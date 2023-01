Roberto Mosquera dirigió durante la primera parte del año al Royal Pari de Bolivia. | Fuente: Andina

Roberto Mosquera es el nuevo director técnico de Binacional. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el estratega peruano contó detalles sobre su llegada al 'Poderoso del Sur' y expresó su felicidad por haber sido considerado. Además, contó que el contrato dura únicamente hasta fines del presente año.

"Estamos muy contentos de venir a un equipo muy pequeño como Binacional, donde hay mucho por hacer pero existe un norte y una visión muy clara para lo que quieren pensando a futuro. Me hace sentir honrado que hayan pensando en mí y que me recaiga la posibilidad de dirigir hasta diciembre, que es lo que hemos acordado", dijo.

Además, Roberto Mosquera reveló que recibió una propuesta del Always Ready de Bolivia poco antes de sellar su vínculo con Binacional. Incluso, reveló que el mandamás del club de Juliaca escuchó el audio que le envió el presidente de la escuadra boliviana.

"Lo mejor para ambas partes era quedar libre en diciembre. Hace poco me llamó el Always Ready y todavía no había firmado contrato, justo lo estaba imprimiendo y puse el audio del presidente del club. El mandamás de Binacional lo escuchó y lo quedé mirando, en ese entonces todavía no lo habíamos firmado. Sin embargo, lo terminé firmando nomás", sentenció.

Escucha la entrevista completa de Roberto Mosquera en RPP. | Fuente: Andina

