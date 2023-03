Reimond Manco milita ahora en el Sport Boys. | Fuente: Twitter

El volante de Sport Boys, Reimond Manco, dio a conocer que en su momento tuvo la posibilidad de fichar por el Real Madrid en el 2008. Sin embargo, prefirió jugar en el PSV Eindhoven debido a la presencia de Jefferson Farfán.

“Me hubiese ido a España en realidad. Tenía opción de ir a Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid. ¡Pero ya está! Aparte Jefferson venía haciendo historia en el PSV”, reveló Manco en entrevista con Movistar Deportes.

Asimismo, el exjotita señaló que ahora su principal objetivo es volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

"No me veo lejos, pero tampoco me veo tan cerca. Hay que ser sinceros, falta mucho por trabajar. Pero sé que la oportunidad va a llegar, no sé si este o el próximo año", agregó Manco.

Reimond Manco ha militado en Alianza Lima, PSV, Juan Aurich, Atlante, Willem II, León de Huánuco, Al Wakrak, Zamora, Unión Comercio, Real Garcilaso y ahora en el Sport Boys.

¿Reimond Manco en el Real Madrid? | Fuente: Movistar Deportes

