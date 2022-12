Gallese le pidió perdón a su esposa en TV: la reacción de Olé y Mediotiempo | Fuente: Facebook Alianza Lima | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Pedro Gallese, arquero de Alianza Lima, fue una de las figuras en la semifinal ante Sporting Cristal, justo ahora que vive una delicada situación familiar. Acabado el encuentro ante los rimenses que lo pone en la final de la Liga 1, el futbolista no aguantó y le dedicó un sentido mensaje a su esposa cuando era entrevistado en televisión.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y solamente quiero dedicárselo a mi señora que está pasando momentos difíciles por mis errores. No me justifico, pero solo quisiera que me dé una oportunidad y pelear por mi familia. Siento que puedo perderla y solo quiero recuperarla”.

Estas palabras del también arquero de la Selección Peruana llegaron hasta Argentina, específicamente al diario Olé: "A Pedro Gallese lo descubrieron en un hotel con la hija del Alcalde de La Perla y su esposa -15 años juntos- lo echó de la casa. Él fue figura en Alianza Lima, que clasificó a la final del Descentralizado”, informó dicho diario deportivo.

Por su parte, el diario Mediotiempo de México también se refirión sobre este episodio. “Pedro Gallese, exportero de Veracruz, envuelto en escándalo por infiel. Fue abandonado por su esposa luego de que lo captaran saliendo de un hotel con la hija del alcalde de La Perla”, destacó en su portal web.

Te sugerimos leer