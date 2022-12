Pedro Gallese ha atajado 22 partidos con Alianza Lima en la Liga 1 Movistar 2019. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pedro Gallese aún no tiene nada definido en relación a su futuro. En una entrevista con Fox Sports Radio, el portero de Alianza Lima manifestó que no se le ha pasado por la cabeza lo que hará durante la próxima temporada y está enfocado únicamente en ganar la Liga 1 Movistar con el cuadro dirigido por Pablo Bengoechea.

"Todavía no me he puesto a pensar en mi futuro, tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año. No sé lo que va a pasar con ellos, solo estoy pensando en terminar bien el campeonato y salir campeón con Alianza Lima. Después, me sentaré con las personas indicadas para ver ese tema", dijo.

Como mencionó el propio Pedro Gallese, su vínculo con los Tiburones Rojos de Veracruz finaliza a mediados del próximo año. El conjunto 'escuálo', que tuvo al peruano Iván Santillán en sus filas en la presente temporada, participará en la Segunda División Mexicana al sellar su descenso luego de una amplia racha de partidos sin ganar.

No obstante, Pedro Gallese tiene como prioridad en estos momentos la primera semifinal de Alianza Lima contra Sporting Cristal. Todo indica que el portero de 29 años irá desde el arranque en el club íntimo tras ganarle el puesto a Leao Butrón.

