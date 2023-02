Paolo Guerrero y Paolo Hurtado. | Fuente: AFP

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el volante peruano del Konyaspor de la Superliga de Turquía, Paolo Hurtado, reveló su once ideal de Alianza Lima en la que no incluyó al a capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

Hurtado colocó como arquero a Leao Butrón, que a sus 43 años es titular en La Victoria. Como centrales aparecen José Soto y Nelson Oliveira, mientras de laterales están Carlos Basombrío y el chileno Rodrigo Pérez, que salió campeón nacional en 2006.

En el mediocampo, el 'Caballito' nombró a Juan Jayo y Ronald Quinteros como volantes de contención. En el extremo derecho se colocó a él mismo y en la izquierda a André Carrillo, que actualmente juega en el Al Hilal de Arabia Saudita.

En la delantera prefirió a Jefferson Farfán (Lokomotiv de Moscú) y al goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz. Así dejo fuera del equipos a figuras como el 'Depredador' Guerrero, y Claudio Pizarro.

Asimismo, Hurtado indicó que aún no piensa volver a Alianza Lima. “En mi cabeza no está ahorita volver a Alianza. Quiero volver, pero más adelante, cuando haya madurado y haya conseguido más cosas en Europa. Además, quiero volver bien para competir, llegar y conseguir cosas importantes, ya que en el 2011 no pudimos campeonar, y fue uno de los días más tristes”, concluyó.

