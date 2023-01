Universitario de Deportes ganó 2-0 a Juventud Talentos. | Fuente: Toque Femenino / Alejandro Rojas

Este jueves, Universitario de Deportes enfrentó a Juventud Talentos de La Libertad en la semifinal del Campeonato Nacional Femenino. Al final del partido que las cremas ganaron 2-0, Luis Cordero, el DT del cuadro norteño, habló del encuentro y criticó las condiciones en las que sus dirigidas jugaron.

"Yo sabía que el primer tiempo iba a ser como lo jugamos (dominio de su equipo). Estaba seguro, pero también sabía que el segundo tiempo iba a pasar lo que pasó, si no metíamos goles, porque físicamente no estamos bien. En Trujillo no tenemos apoyo ni logística par trabajar todos los días. Trabajamos dos veces a la semana: un día físico y un día táctico-técnico. No siempre se puede porque las chicas trabajan", dijo en entrevista con Toque Femenino.

Sin embargo, no quedó ahí. El 'Pompo' criticó la organización del encuentro. Y no solo porque intentaron cambiarle el horario hasta en dos ocasiones, sino porque se jugó a la 1:30 pm. en grass artificial.

"Jugar acá es inhumano, esto no puede pasar. Esto no pasa con fútbol de varones. No puede pasar, es inhumano. Jugar a las 2 de la tarde en sintético, en ley FIFA está prohibid, pero las personas que están en una carpetita en una oficina y dicen 'que sigan jugando'... Mientras no les pase a sus hijos, mientras no vean las ampoyas, mientras no les pase, van a seguir maltratando", finalizó.

