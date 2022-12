Alianza Lima vs. Universitario de Deportes | Fuente: Fútbol Femenino - FPF

Este lunes se realizó el sorteo de la Liga Femenina 2021 que tiene como fecha de inicio el sábado 29 de mayo y los equipos participantes ya conocen el fixture y programación de la competencia para la presente temporada.

Los 14 equipos participantes son Academia Cantolao, Alianza Lima, Universitario, Atlético Trujillo, UTC, Carlos A. Mannucci, Deportivo Municipal, Killas, Real Apurímac, Sport Boys, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo y Universidad San Martín.

El fixture presentado cuenta con 13 fechas y, si bien no se han detallado los días ni horarios, ya se conocen a los cruces que tendrán todos los rivales a lo largo del año.

En la primera fecha se medirán: D. Municipal vs. S. Cristal, Alianza Lima vs. Killas, Ayacucho FC vs. R. Apurímac, San Martín vs. Universitario, A. Trujillo vs. C. Vallejo, Sport Boys vs. C. Mannucci y Cantolao vs. UTC.

En tanto al formato de competencia, los dos primeros lugares pasarán directo a la semifinal. Mientras que el tercero, cuarto, quinto y sexto puesto tendrán que ir a los play offs para medirse con el primer y segundo lugar. Finalmente, el campeón jugará la Copa Libertadores 2021.

