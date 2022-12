Roberto Mosquera asumió la dirección técnica de Sporting Cristal tras la salida en el cargo de Manuel Barreto. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Sporting Cristal venció 2-0 a la Universidad San Martín por la fecha 10 del Torneo Apertura. Roberto Mosquera, entrenador del cuadro rimense, destacó la buena racha de su equipo, aunque consideró que todavía hay detalles por mejorar.

"Es un mérito tremendo, las ideas cuestan plasmarlas, pero cuesta más sostenerlas. Hoy no tuvimos un buen juego y no solo porque San Martín es un buen equipo. Era importante ganar y sabíamos que ganando íbamos a estar en el quinto o sexto lugar, puede que eso haya influido, ojalá que no, y que sea solo que falta consolidar la idea", indicó Mosquera a Gol Perú.

“Lo importante es que no recibimos gol, la defensa estuvo perfecta y eso es bueno, hasta ahora no habíamos tenido el arco en cero y eso es importante”, agregó.

El director técnico nacional también se refirió al hecho de que Emanuel Herrera no haya tenido la oportunidad de anotar en el cotejo ante los ‘Santos’.

"Es importante dividir las responsabilidades del gol con todos los que juegan de mediocampo para adelante. La mayor presión que tiene Herrera es él mismo porque siempre quiere hacer gol", finalizó.

Con esta victoria, Sporting Cristal sumó 15 unidades y se ubica en sexto lugar de la tabla de posiciones. Su próximo rival será Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva.

