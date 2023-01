Richard Acuña: 'Me encantaría ser Presidente de la FPF en algún momento' | Fuente: Congreso de la República

Este lunes se realizó la Asamblea de Bases Extraordinaria donde se determinó que Agustín Lozano sea presidente de la FPF hasta diciembre del 2021 según 48 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

Por su parte, Richard Acuña, presidente del club Universidad César Vallejo, fue uno de los que respaldaron la vigencia de la gestión de Lozano por un año más. Al respecto, el dirigente se refirió a los motivos de esta decisión.

"Estamos buscando la estabilidad no solo institucional sino también a nivel federativo. Estamos respaldando la actual gestión y pensando en que la que se dará en los próximos meses sea la mejor. (...) Creo que la transparencia nos va a ayudar a que las cosas se lleven de mejor manera. En esta coyuntura, nosotros como UCV no queremos dificultar la gestión de Agustín Lozano a la cabeza de la FPF. Requiere el apoyo", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, al ser consultado acerca de si él piensa postular a la presidencia del ente mayor del fútbol nacional en diciembre del 2021, no descartó que esto pueda darse: "A mí me encantaría ser en algún momento presidente de la FPF, es algo que añoro desde los 16 años que estoy en el mundo de la dirigencia de fútbol profesional. Pero en esta coyuntura no se puede programar tanto".

Te sugerimos leer