Reimond Manco fichó por Atlético Grau en junio pasado

Reimond Manco llegó a Binacional en la temporada 2020 como el señalado a reemplazar a Donald Millán, el jugador escogido como el mejor de la Liga 1 del año anterior, cuando el cuadro de Juliaca se adjudicó el título.

Sin embargo, su etapa duró solo nueve partidos. Tras la pandemia del coronavirus, el fútbol se detuvo y los problemas con la directiva del club provocaron que rescindiese su contrato. En junio pasado, fue anunciado como refuerzo de Atlético Grau, pero el mediocampista reveló que tuvo la opción de continuar su carrera en el extranjero.

“Rescindí con Binacional y tenía una propuesta en Ecuador, pero me llamó ‘Rafo’ Castillo (entrenador de Atlético Grau), me explicó la idea que tiene, él me ha dirigido, yo sé cómo le gusta jugar a él y sé que confía en mí. A mí me gusta jugar con confianza”, señaló en declaraciones a ‘Depor’.

Castillo y Manco coincidieron años atrás en UTC y Unión Comercio, algunos de los equipos donde el futbolista tuvo la mayor cantidad de minutos de su carrera en el fútbol peruano.

“A Ecuador preferí no ir, me seducía mucho, pero preferí no ir debido a la situación de la pandemia. Me salió la llamada de ‘Rafo’, la diferencia económica no era mucha así que preferí quedarme y terminar el año bien en Perú y ver la posibilidad del próximo año irme afuera”, explicó.

