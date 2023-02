La Liga 1 fue suspendida tras el partido entre Universitario y Cantolao | Fuente: Liga 1

Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), conversó con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias y señaló su respaldo a la decisión tomada por el Instituto Peruano del Deporte de suspender la jornada 7 de la Liga 1 tras los hechos sucedidos alrededor del Estadio Nacional, donde se enfrentaron Universitario de Deportes y Cantolao.

"No creo que haya sido una suma de cosas, sino que, lo que pasó ayer, ha sido algo que mostró que no hay control. La decisión de suspender la fecha, aunque me duela, me parece correcta. Se tiene que corregir el camino. La FPF o la Liga 1 deben tener sanciones de puntos o partidos o alguna forma hacia los clubes cuyos hinchas no cumplan con las reglas. Esa creo que sería una forma de disuadir las malas acciones", consideró.

El exfutbolista señaló la posición de la entidad a la que representa es garantizar el retorno segura del balompié nacional, por lo que evalúan nuevas medidas para reforzar el protocolo sanitario elaborado por la FPF.

"Estamos tratando de buscar alternativas que, en estos meses que faltan para la Liga 1, los jugadores se mantengan aparte de personas que sean vulnerables en su familia, ellos también están preocupados por eso. En el sector del fútbol hay control con pruebas y todo lo demás, pero veo que en otros sectores que se han reactivado o se están reactivando no se está teniendo tanto cuidado", señaló.

A poco de la fecha 7 de la Liga 1, los equipos participantes presentaron casos positivos de COVID-19, siendo los clubes Binacional y Sport Huancayo algunos de los que presentaron mayor cantidad de contagios, cada uno por motivos distintos.

"Los casos de Binacional o Huancayo, si bien eran temas para sentirse avergonzados, creo que podía encontrarse solución imponiendo alguna sanción drástica de parte de la FPF hacia ellos", dijo.

