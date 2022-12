Carlos Bustos llegó a FBC Melgar tras dirigir en la Universidad San Martín. | Fuente: Facebook: FBC Melgar

La Federación Peruana de Fútbol todavía define cual será el escenario para la vuelta de la Liga 1. El entrenador de FBC Melgar, Carlos Bustos, consideró que en caso se elija una sede única la mejor opción para el regreso del campeonato sería Lima.

"He estado al tanto de que Cienciano trata de promover lo de jugar en Cusco y Arequipa. Como seguramente no va a haber público, esto será televisado, y por eso pensaron Lima que tiene la posibilidad de alojar más equipos. Entre lugares de entrenamiento, recuperación entre partido y partido, y la cantidad de estadios y sobre todo la logística de televisión me parece que Lima sería el indicado en ese aspecto si deciden esa opción. También podría ser algo regional que convenga a los equipos de altura”, manifestó Bustos.

El exdirector técnico de la Universidad San Martín también se refirió al periodo de entrenamientos que tendrá que tener los clubes antes del retorno del campeonato.

“La recomendación de preparación física de selecciones nacionales es de 45 días de entrenamiento antes de empezar el entrenamiento antes de la competencia, pero Juan Carlos Oblitas también dijo 30 días, creo que estaría bien, ojalá sea lo más pronto posible. Por ello, la fecha del 19 de julio estaría bien para empezar el fútbol", finalizó.

Carlos Bustos llegó a FBC Melgar esta temporada tras dirigir por dos años a la Universidad San Martín.

